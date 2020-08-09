В матче Национальной хоккейной лиги за места в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счетом 2:1.

В составе столичного клуба по шайбе забросили Ти Джей Оши на 20-й минуте и Том Уилсон с передач Ильи Ковальчука и Михала Кемпни на 43-й минуте. У «Бостона» единственный гол забил Джейк Дебраск с передач Онджея Касе и Давида Крейчи на 51-й минуте встречи.

После трех матчей в Восточной конференции «Вашингтон» занял третье место, набрав три очка, «Бостон» стал четвертым, не набрав ни одного балла.

По итогам квалификационного раунда в первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». «Бостон» в первом раунде сыграет против «Каролины Харрикейнз».