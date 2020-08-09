В матче первого тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2.

В составе красно-белых по мячу забили Александр Соболев с передачи Романа Зобнина на 7-й минуте и Джордан Ларссон с передачи Александра Соболева на 10-й минуте. У сочинцев отличились Дмитрий Полозов с пенальти на 15-й минуте и Кристиан Нобоа с пенальти на 91-й минуте.

Отметим, новички «Спартака» Александр Кокорин и Остон Урунов в матче участие не принимали.

Следующий матч команда Доменико Тедеско проведет 14 августа дома против грозненского «Ахмата». Подопечные Владимира Федотова в этот же день примут подмосковные «Химки».

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» занял 12-е место.