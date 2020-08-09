Владелец московского «Спартака» Леонид Федун пообещал снять свою команду с чемпионата России.

«Я завтра заявлю, что мы снимемся с чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу», — сказал Федун, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, в матче первого тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. В составе красно-белых по мячу забили Александр Соболев с передачи Романа Зобнина на 7-й минуте и Джордан Ларссон с передачи Александра Соболева на 10-й минуте. У сочинцев отличились Дмитрий Полозов с пенальти на 15-й минуте и Кристиан Нобоа с пенальти на 91-й минуте.

Отметим, оба момента с назначением пенальти арбитром Василием Казарцевым получились очень спорными.