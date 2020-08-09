Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин поделился мнением о матче против «Сочи».

«Обидно в концовке очки терять. Первые игры, понятно, никто сейчас хорошо не играл, скомкано все.

Меня не хватает на поле? Я очень хотел сыграть против «Сочи», мне было бы намного проще, я там все знаю.

Судейство — месть Ротенберга? Я так не думаю. Желтая Соболеву? Это же правила за снятие майки, ничего страшного», — сказал Кокорин, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в матче первого тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. Сочинцы забили два гола с пенальти, оба момента с назначением 11-метровых арбитром Василием Казарцевым получились очень спорными.

Отметим, новички «Спартака» Александр Кокорин и Остон Урунов в матче участие не принимали.