Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о судействе в матче против «Спартака».

По словам Федотова, ему сложно говорить, но то, что он видел, закономерно. Тренер отметил, на матче был ВАР, и они просмотрели моменты и приняли решение.

«Знаете, как раньше говорили, если судья поставил, значит, пенальти был. Если не поставил – не было», – сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче первого тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. В составе красно-белых по мячу забили Александр Соболев с передачи Романа Зобнина на 7-й минуте и Джордан Ларссон с передачи Александра Соболева на 10-й минуте. У сочинцев отличились Дмитрий Полозов с пенальти на 15-й минуте и Кристиан Нобоа с пенальти на 91-й минуте.

Отметим, оба момента с назначением пенальти арбитром Василием Казарцевым получились очень спорными.