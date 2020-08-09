Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о судействе в матче красно-белых против «Сочи».

«В Москве есть река Яуза, и вот когда я увидел второй пенальти в ворота «Спартака», то у меня была только одна мысль — этих людей, которые на матче работали с VAR, надо просто взять, посадить в мешок и бросить в Яузу. Второй пенальти — это полное свинство, и это наш российский футбол», — сказал Павлюченко, слова которого приводит ТАСС.

По словам Павлюченко, в прошлом году он не до конца понимал слова Федуна о заговоре против «Спартака», но сейчас понимает, что это просто убийство команды.

Напомним, в матче первого тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. В составе красно-белых по мячу забили Александр Соболев с передачи Романа Зобнина на 7-й минуте и Джордан Ларссон с передачи Александра Соболева на 10-й минуте. У сочинцев отличились Дмитрий Полозов с пенальти на 15-й минуте и Кристиан Нобоа с пенальти на 91-й минуте.

Отметим, оба момента с назначением пенальти арбитром Василием Казарцевым получились очень спорными.