Нападающий «Сочи» Антон Заболотный показал средний палец болельщику московского «Спартака» после матча первого тура российской премьер-лиги.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. По его информации, фанат красно-белых спросил у Заболотного, сколько голов он забил в сегодняшнем матче, а в ответ футболист показал болельщику средний палец. Отмечается, это спровоцировало другого болельщика «Спартака», он перевернул ограждение и хотел залезть в автобус с игроками «Сочи», но его остановила охрана.

Напомним, в матче первого тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. В составе красно-белых по мячу забили Александр Соболев с передачи Романа Зобнина на 7-й минуте и Джордан Ларссон с передачи Александра Соболева на 10-й минуте. У сочинцев отличились Дмитрий Полозов с пенальти на 15-й минуте и Кристиан Нобоа с пенальти на 91-й минуте.

Отметим, оба момента с назначением пенальти арбитром Василием Казарцевым получились очень спорными.