Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» сообщил о заключении нового соглашения с нападающим Евгением Свечниковым.

Как сообщается на официальном сайте, контракт с 23-летним российским хоккеистом рассчитан на один сезон.

В прошлом сезоне Свечников провел четыре встречи регулярного чемпионата НХЛ за основную команду «Детройта» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что казанскому «Ак Барсу» не удалось договориться о заключении соглашения со Свечниковым.

Напомним, форвард является воспитанниками казанского клуба, в последние годы он выступал в Северной Америке. В нынешнем сезоне Свечников несколько раз вызывался в основную команду. Хоккеист был задрафтован «Детройт Ред Уингз».