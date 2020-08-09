Олейник проиграл Льюису, «Вашингтон» победил «Бостон», «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком благодаря двум пенальти. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 174

В Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В главном событии турнира сошлись американец Деррик Льюис, занимающий четвёртое место и десятый номер рейтинга в тяжелом весе россиянин Алексей Олейник. Победа была зафиксирована нокаутом от Льюиса.

Родченков рассказал о связи бывшего врача «Зенита» с допинговой программой

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков сообщил английским СМИ, что бывший глава медицинского штаба «Зенита» Сергей Пухов имел прямое отношение к допингу.

«Уфа» проиграла «Краснодару», Кабелла оформил дубль

В матче первого тура российской премьер-лиги башкирская «Уфа» дома потерпела разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:3.

«Арсенал» и «Ахмат» сыграли первую ничью в РПЛ сезона-2020/21

В матче первого тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0.

«Вашингтон» обыграл «Бостон», Ковальчук отдал передачу

В матче Национальной хоккейной лиги за места в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счетом 2:1.

«Спартак» упустил победу над «Сочи», который реализовал два пенальти

В матче первого тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2.