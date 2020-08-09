Французская теннисистка Фиона Ферро выиграла первый турнир WTA после паузы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

В финале турнира в итальянском Палермо 53-я ракетка мира победила эстонку Анетт Контавейт, которая занимает 22-е место в рейтинге WTA.

Встреча продолжалась один час и 45 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу француженки.

Отметим, 23-летняя Ферро выиграла второй титул WTA в карьере и теперь войдет в топ-50 рейтинга — она станет 44-й ракеткой мира.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина снялась с турнира в Праге, который будет проходить на следующей неделе. Причиной снятия стала травма ноги, которую бывшая десятая ракетка мира получила на этой неделе в Палермо.