Не успел закончиться первый тур нового сезона РПЛ, как уже состоялся первый матч с громким судейским скандалом: Василий Казарцев назначил два крайне пенальти в ворота московского «Спартака», которые реализовали игроки «Сочи». И если первое нарушение можно назвать спорным, то второе — самодеклассификация главного арбитра и судьи ВАР Алексея Еськова.

Красно-белые вели со счетом 2:0 уже на десятой минуте, и первый вопрос к Казарцеву возник в ситуации с первым мячом. Александр Соболев замкнул навес головой, побежал праздновать и снял игровую майку, под которой оказалась футболка с распечатанным фото его мамы, скончавшейся 1 августа. Казарцев показал игроку желтую карточку, как делают все судьи всем футболистам, когда те избавляются от маек. Однако в социальных сетях тут же появились моральные камертоны, возжелавшие чуть ли не распять арбитра за его бессердечность и формализм. Безусловно, он мог и не показывать предупреждение игроку, но Соболеву от этой карточки ни холодно ни жарко, а зная не меньший формализм нашей верхушки, Казарцева вполне могли наказать за его мягкосердие.

Перестраховавшись, арбитр начал топить сам себя. На 15-й минуте после спорного эпизода с участием Маслова и Заики пенальти реализовал Полоз. Сложно утверждать, фолил ли Маслов на игроке сочинцев, но ВАР не стал звать Казарцева смотреть эпизод.

Москвичи не сильно давили на сочинцев, рассчитывая победить малыми силами, но пропустить такой второй мяч они точно не заслужили. Уже на 90-й минуте в штрафной падает Анатолий Немченко, и главный арбитр назначает второй пенальти. 19-летний форвард сочинцев пробил по воротам, после чего по инерции врезался в защитника «Спартака» Жиго и рухнул на газон. Судя по повтору, фолил скорее юный дебютант РПЛ, но судья ВАР Алексей Еськов снова не вызвал Казарцева смотреть повтор. Кристиан Нобоа забивает, на «Матч ТВ» вне себя от злости Александр Шмурнов, в твиттере бунт болельщиков «Спартака», а Леонид Федун выходит и заявляет, что снимет клуб с чемпионата.

Конечно, второй пенальти — цирк и колхоз, над нашим чемпионатом уже смеются в Европе, и отстранение Казарцева сейчас видится наиболее правильным решением. Как и его проверка вместе с Еськовым на полиграфе. Но результат матча это не отменит. Понятно, что никуда «Спартак» не денется: Леониду Федуну нужно делать какие-то более серьезные поступки, чем заявления в пустоту. Пока назначение Кашшаи не оправдало себя ни на евро его зарплаты, а потому не стоит исключать, что уже скоро у нас будет новый глава департамента судейства.