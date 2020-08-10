Промоутер Гран-при России Формулы-1 АНО «РОСГОНКИ» объявил, что хедлайнером музыкальной программы на автодроме в Сочи станет певица Земфира.

Её концерт состоится в субботу, 26 сентября, в Олимпийском парке. Посещение концерта будет включено в стоимость билета на соревнования.

Земфира впервые проведет концерт в рамках Гран-при Формулы-1. Год назад в Сочи выступили «Мумий Тролль», «Би-2», «Ленинград», Баста и другие музыканты.

Самый дешевый билет на гоночный уик-энд обойдется зрителям в 3490 рублей. Билетная программа в этом году предполагает поэтапное повышение цен, период выходных цен продлится до 24 августа.

Российский этап Гран-при будет проходить с 24 по 27 сентября 2020 года.