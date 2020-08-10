Согласно официальной статистике на понедельник, 10 августа, в России зафиксированы 5 118 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 892 654, сообщает Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день у 180 972 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 70 человек. Всего за все время пандемии зафиксированы 15 001 летальных случаев. За последние 24 часа 3 259 пациентов выписаны по выздоровлению, всего 696 681 россиянин успешно преодолели болезнь.

На первом месте среди регионов по-прежнему идет Москва. В столице числится 248 228 инфицированных, из них 694 — за последние сутки. В Московской области 65 018 зараженных, из них новых случаев — 153. В Санкт-Петербурге добавилось 157 пациентов, всего 33 047 инфицированных.