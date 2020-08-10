Бывший футболист «Спартака» Роман Широков отреагировал на слова Леонида Федуна о том, что «красно-белые» снимутся с чемпионата России.

«Федун — человек слова, сказал — сделает. Верю ли я в судейский заговор против «Спартака»? Нет, просто такой уровень судейства. Ксожалению для «Спартака», это часто в последнее время идет не в его пользу. Вот и все», — заявил Широков, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, «Спартак» вничью сыграл с «Сочи» — 2:2. «Красно-белые» вели со счетом 2:0, но арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в их ворота. Оба эпизода были сомнительными, после чего Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.

Сегодня стало известно, что Казарцев и работавший в комнате VAR Алексей Еськов пройдут проверку на детекторе лжи.