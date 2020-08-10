Чемпионка Европы в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацадаповым, поделилась новыми фотографиями.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала кадры с фотосессии в кафе. «Хочется поймать каждый лучик солнца и впитать его силу и энергию!» — написала Синицина.

Напомним, в минувшем сезоне Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы, обойдя мировых лидеров Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Также пара является серебряным призером чемпионата мира и серебряным призером финала Гран-при.

Ранее Виктория выступала в паре с Русланом Жиганшиным, с которым выиграла чемпионат мира среди юниоров. В 2014-м году Синицина встала в пару с Кацалаповым, а Жиганшин — с Еленой Ильиных, которая ранее была партнершей Никиты.