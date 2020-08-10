Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев опубликовал обращение к своей матери, которая скоропостижно скончалась 1 августа.

«Мамуля, я исполню твою мечту. Я буду сильным, обещаю. Спасибо всем за поддержку: команде, руководству, болельщикам. Я вас всех люблю», — написал Соболев у себя в «Инстаграме».

Напомним, что Соболев стал автором первого гола в матче «Спартака» с «Сочи» в 1-м туре чемпионата России по футболу. Александр посвятил гол матери и продемонстрировал футболку с ее фотографией. Игрок не смог сдержать слез на поле. Главный арбитр встречи Василий Казарцев показал ему желтую карточку.

Соболев присоединился к «Спартаку» в январе 2020 года.