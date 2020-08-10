Судейский скандал в матче «Спартак» — «Сочи» пока главное событие нового сезона российской премьер-лиги. Спортивное сообщество очень бурно реагировало на ошибки Казарцева, и мы приводим самое интересное.

Леонид Федун после матча пообещал снять «Спартак» с чемпионата. Пока неизвестно, выполнит ли он сказанное, но многие уже высказывают догадки. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков убежден в том, что «Спартак» останется в РПЛ. По его словам, владелец может что угодно сделать, в том числе сняться с чемпионата, это реально, но Колосков в это не верит. А вот Роман Широков считает ппо-другому. Экс-футболист красно-белых и других российских клубов назвал Леонида Федуна человеком слова. Сказал – сделает. Верю ли я в судейский заговор против «Спартака»? Нет, просто такой уровень судейства», — отметил Широков.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки также сомневается в серьезности намерений Федуна. Она отметила, что в равнодушии его не упрекнешь, но, по ее мнению, это скорее импульсивная форма заявления протеста на судейство, чем жест отчаяния.

Роман Павлюченко был так зол на арбитров ВАР после матча, что предложил сбросить их в Яузу. «В Москве есть река Яуза, и вот когда я увидел второй пенальти в ворота «Спартака», то у меня была только одна мысль – этих людей, которые на матче работали с ВАР, надо просто взять, посадить в мешок и бросить в Яузу», — заявил Павлюченко. Негуманно, но эмоции Романа понятны.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич был лаконичен в оценке игры. «Вот это точно цирк», – написал Генич в своем Twitter.

Его коллега Александр Шмурнов, который работал на игре, и вовсе передал привет арбитру Казарцеву, пообещав не подать тому руки за желтую карточку Александру Соболеву после того, как нападающий показал футболку с фотографией умершей матери. По мнению Шмурнова, поступок Казарцева — подлость, а судья, как и комментатор, должен готовиться к матчу. Помимо прочего Шмурнов назвал Казарцева негодяем.

Фигурист Максим Траньков, который болеет за петербургский «Зенит», также прокомментировал работу арбитра. «Это не пенальти, как бомж говорю!» – написал Траньков.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи согласился, что Казарцев допустил ошибку в эпизоде со вторым пенальти. По его словам, никаких нарушений со стороны Жиго не было.

Бывший игрок красно-белых Игорь Шалимов заявил, что Кашшаи должен объяснить, почему так происходит.