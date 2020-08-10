Российские фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная, в нынешнее межсезонье перешедшие в академию Евгения Плющенко, тренируются на льду в разное время.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», расписание занятий в «Ангелах Плющенко» специально было изменено так, чтобы каждая фигуристка могла получить достаточно внимания.

Напомним, об фигуристки покинули группу Этери Тутберидзе. Трусова объявила о переходе еще в мае, она числится в академии Плющенко официально. О переходе Косторной стало известно 31 июля, однако документы еще не оформлены, так как трансферное окно закрылось 31 мая. Ранее Плющенко говорил, что собирается обсудить этот вопрос с министром спорта.

Косторная является действующей чемпионкой Европы. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров.