Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о спорном эпизоде в концовке матча «Спартак» — «Сочи». Арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «красно-белых», что спасло «Сочи» от поражения.

«Надо сказать, что первый пенальти в ворота «Спартака» был, но второго точно не было. Судья придумал просто, даже непонятно, чем он мотивировал. Все мое футбольное образование говорит о том, что это вопреки всяким футбольным законам», — сказал Орлов, слова которого приводит Sport24.

Эксперт не захотел комментировать слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата России.

Напомним, матч завершился вничью со счетом 2:2. После игры Федун заявил, что снимет «Спартак» с РПЛ.