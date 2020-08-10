Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о спорном эпизоде в матче красно-белых с «Сочи», когда арбитр назначил второй пенальти в ворота москвичей.

«Второй пенальти — это реально полный беспредел. Я такого в своей карьере ничего не вспомню. Думаю, что настало время, как-то этот беспредел объяснить, не просто сказать, что: «извините, мы ошиблись», потому что от таких извинений не жарко и не холодно», — заявил Самедов, слова которого приводит Sport24.

Он подчеркнул, что пришло время тщательно разобраться в ситуации, так как пенальти был выдуман на ровном месте, и команда в итоге потеряла два очка. Самедов отметил, что Виктор Кашшаи признал ошибку арбитра.

«Там не за что было зацепиться, но это реально какая-то тупость, то ли Казарцева просто переклинило, это необъяснимо, даже преднамеренно так не делают. Безобразие. Можно сказать, что над «Спартаком» издеваются» — сказал Самедов.

Напомним, матч «Спартак» — «Сочи» в первом туре РПЛ завершился со счетом 2:2.