После стыдного вылета от «Лиона» Маурицио Сарри вместе с жирной неустойкой покинул «Ювентус». Можно было только догадываться, кто возглавит туринский клуб, но вряд ли кто-то мог поставить, что новым наставником «Старой синьоры» станет Андреа Пирло.

Великий итальянский игрок вообще не планировал работать тренером: в своей автобиографии в 2013-м он писал, что устал от того стиля жизни, который он ведет как футболист, а тренеру приходится жить почти так же. Но через несколько лет, после того, как Пирло закончил с футболом, он понял, что не может без игры, и пошел на тренерские курсы. Экс-полузащитник признался, что впервые вдохновился тренерской работой, когда играл в «Ювентусе» под руководством Антонио Конте, которого считает даже больше, чем просто гением. Сейчас Пирло говорит, что вдохновляется всеми тренерами, с которыми работал.

Известный итальянский инсайдер Николо Скира уже сообщает, что новый молодой наставник не видит в команде Гонсало Игуаина, Сами Хедиру, Дугласа Косту и Блеза Матюиди. Решения вполне логичные: все футболисты, кроме Косты, старше 30, а Пирло наверняка будет строить такую же молодую, как и он сам в качестве тренера, команду. Коста же постоянно травмирован.

Первым трансфером «Ювентуса» с Пирло у руля может стать полузащитник «Брешии» Сандро Тонали. Препятствий переходу нет никаких: «Брешия» отправилась в Серию Б, а Тонали уже успели наречь новым Пирло. Такое сотрудничество будет интересно всем.

Есть и обратная сторона такого внезапного назначения. Пирло не имеет никакого опыта работы тренером. Совсем никакого. Его назначили наставником «Ювентуса» U23 30 июля, а спустя всего девять дней повысили до главного тренера основной команды. Если мы вспомним похожий опыт Зидана или Гвардиолы, то эти гении успели поработать в «Кастилье» и «Барселоне Б» прежде чем сменить Рафаэля Бенитеса и Франка Райкарда. Пирло же стартует слишком резко. Андреа ставит слишком многое: либо он выигрывает десятое чемпионство в Италии, становится новым Пепом или Зизу, а все вокруг радуются, либо в Италии наконец появится новый чемпион, а о Пирло-тренере больше никто не вспомнит.