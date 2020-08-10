Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком туринской команды по итогам сезона-2019/20.

«Это был очень длинный сезон, который длился почти 11 месяцев. Неожиданная остановка, победное возобновление. Среди всех этих ингредиентов есть один, который был неизменным — голы Криштиану Роналду», — гласит сообщение пресс-службы «Ювентуса».

В клубе подчеркнули, что Роналду признан лучшим игроком за свои голы, лидерские качество, класс и хладнокровие. Многие из мячей, забитых португальцем, оказывались для команды решающими, говорится в сообщении.

Напомним, в минувшем сезоне Роналду в составе «Ювентуса» стал чемпионом Италии. Ранее СМИ писали, что футболист может продолжить карьеру в «ПСЖ».