Волейболист Алексей Спиридонов, болеющий за московский «Спартак» поделился мнением о работе арбитров на матче первого тура против «Сочи». Главный арбитр Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота красно-белых и лишил команду победы.

Вместе с Алексеем Еськовым, который работал на VAR, Казарцев пройдет проверку на детекторе лжи.

«Да там с другой стороны полиграфа Вилков будет сидеть, к бабке не ходи!» — заявил Спиридонов в интервью РИА «Новости».

По его мнению, с появлением системы видеоповторов судьи не стали допускать меньше ошибок, однако скандальных ситуаций стало больше. Волейболист заявил, что судьи проверяют каждый забитый гол «Спартака» и приходят к выводу, что его не было.

«Соболев вчера забил чистый гол. И чего сделал судья? Пошел смотреть монитор. Наверное, хотел подробнее разглядеть, в какой майке Саша был. Считаю, что Федуну нужно что-то делать кардинальное», — заявил Спиридонов.