В подмосковном Новогорске стартовали контрольные прокаты юниорской сборной России на фигурному катанию. В 15:00 по московскому времени на лед вышли танцевальные дуэты.

Сегодня они представят ритмический танец, завтра, 11 августа — произвольный. Мероприятие проходит в закрытом режиме, прямую трансляцию осуществляет сайт Первого канала.

Состав: Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Софья Тютюнина/Александр Шустицкий, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Екатерина Каташинская/Александр Васькович, Елизавета Шичина/Гордей Хубулов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, София Алексова/Илья Владимиров, Ольга Мамченкова/Марк Волков, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Тамара Жукова/Даниил Карпов, Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев, Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин.

14 и 15 августа свои программы представят спортивные пары, 18 и 19 августа — одиночники в мужском и женском катании.