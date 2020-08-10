Атакующие полузащитники лондонского «Челси» Виллиан и Педро покинули английский клуб.

Об этом лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте. Отмечается, что у обоих футболистов истекли сроки контрактов.

Напомним, бразилец Виллиан выступал в составе «Челси» с 2013 года после перехода из махачкалинского «Анжи». Он два раза выиграл английскую премьер-лигу, завоевывал Кубок Англии, Кубок лиги и Лиги Европы. Известно, что бразильский футболист продолжит карьеру в лондонском «Арсенале».

Испанец Педро Родригес стал футболистом «синих» в 2015 году, перебравшись в клуб Романа Абрамовича из «Барселоны». Он выиграл по одному разу чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага может покинуть клуб и отправиться в двухгодичную аренду.