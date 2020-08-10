Мадридский «Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что двумя футболистами команды, заразившимися коронавирусом, являются аргентинец Анхель Корреа и хорват Шиме Врсалько.

Сообщается, что тесты на коронавирусную инфекцию остальных игроков и членов тренерского штаба «Атлетико» дали отрицательные результаты. Отмечается, болезнь Корреа и Врсалько протекает бессимптомно, но оба изолированы в домашних условиях.

Остальная команда вылетит в Лиссабон на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

Напомним, матч между «Лейпцигом» и «Атлетико» состоится в четверг, 13 августа. Начнется встреа в 22:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что один из футболистов команды сдал положительный результат на коронавирус.