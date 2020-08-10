Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что в РПЛ необходимо приглашать иностранных судей на ВАР.

«Безусловно, приглашение иностранцев на ВАР является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира», – сказал Федун, слова которого приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков пообщался с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и отговорил его снимать команду с чемпионата России.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» — 2:2. В концовке встречи арбитр Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота красно-белых и лишил команду победы. Он и Алексей Еськов, работавший на VAR, пройдут проверку на полиграфе.