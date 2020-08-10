Московское «Динамо» почти завершило трансфер полузащитника загребского «Динамо» Николы Моро.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, футболист успешно прошел медобследование. Теперь хорват ожидает разрешения на въезд в Россию. Отмечается, уже в Москве Моро поставит свою подпись под долгосрочным контрактом с бело-голубыми.

Ранее СМИ писали, что на игрока претендует еще одно «Динамо» — киевское. Однако в Загребе отвергли предложение украинского клуба, составлявшее 7 миллионов евро.

22-летний полузащитник отыграл 15 матчей за молодежную сборную Хорватии.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло шестое место в чемпионате России и получило право сыграть в квалификации Лиги Европы.