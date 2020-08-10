Московское «Динамо» почти завершило трансфер полузащитника загребского «Динамо» Николы Моро.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, футболист успешно прошел медобследование. Теперь хорват ожидает разрешения на въезд в Россию. Отмечается, уже в Москве Моро поставит свою подпись под долгосрочным контрактом с бело-голубыми.
Ранее СМИ писали, что на игрока претендует еще одно «Динамо» — киевское. Однако в Загребе отвергли предложение украинского клуба, составлявшее 7 миллионов евро.
22-летний полузащитник отыграл 15 матчей за молодежную сборную Хорватии.
Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло шестое место в чемпионате России и получило право сыграть в квалификации Лиги Европы.
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