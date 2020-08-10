Бывшая российская фигуристка Александра Степанова выразила мнение, что Сергей Розанов был одним из наиболее значимых представителей тренерского штаба в группе Этери Тутберидзе.

«Розанов – самый главный человек, это он продвигал группу Тутберидзе. Как бы все ни пытались с этим поспорить, но это действительно так», — заявила Степанова в интервью Елене Родиной.

По ее мнению, четверные Анны Щербаковой — это заслуга Розанова, так как раньше у фигуристки не было цели прыгать элементы ультра-си.

«Розанов – красавец, но его скрывали тщательно. Мне кажется, его скрывали специально, чтобы все величие доставалось Этери Тутберидзе. Ей многие приписывают, что она вместе с Дудаковым поставила Трусовой четверные прыжки», — сказала Степанова и добавила, что на самом деле этим занимался именно Розанов.

Напомним, в мае Розанов перешел на работу в академию Евгения Плющенко. Также в группу Плющенко перешли фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Вероника Жилина.