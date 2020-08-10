Бывшая российская фигуристка Александра Степанова рассказала, почему не перешла в группу к Этери Тутберидзе.

По словам спортсменки, от знакомых она много слышала о жестком подходе Тутберидзе, её отговаривали от перехода в эту группу.

«С одной девочкой я сама лично общалась, и она сказала, что там вообще ад адский, туда идти вообще не стоит. И если ты понимаешь, что можешь добиться результатов иным путём, а не насильственным, то не иди туда. Это цитата», — заявила Степанова в интервью Елене Родиной на YouTube-канале.

Фигуристка добавила, что Тутберидзе всегда заставляет спортсменок худеть, в результате чего некоторые попадают в больницу с анорексией или булимией. По словам Степановой, она поняла, что не хотела бы себе такую судьбу.

Напомним, в нынешнее межсезонье из группы Тутберидзе ушли несколько учеников: Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина, Арина Парсегова, Егор Рухин и Алексей Ерохов.