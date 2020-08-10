Федерация фигурного катания на коньках России пока не получала документы от чемпионки Европы Алены Косторной о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко».
В интервью ТАСС об этом сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.
«Документы от члена сборной России Алены Косторной на переход от одного тренера к другому и из одной организации в другую еще не поступали», – заявил Коган.
Напомним, о переходе Алены Косторной в академию Евгения Плющенко стало известно только 31 июля. Сначала об этом сообщила бывший тренер спортсменки Этери Тутберидзе, затем информацию подтвердил и сам Евгений Плющенко.
Отметим, трансферное окно в фигурном катании в России длится с 1 апреля по 31 мая, поэтому с оформлением перехода могут возникнуть сложности.
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