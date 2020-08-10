Федерация фигурного катания на коньках России пока не получала документы от чемпионки Европы Алены Косторной о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко».

В интервью ТАСС об этом сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Документы от члена сборной России Алены Косторной на переход от одного тренера к другому и из одной организации в другую еще не поступали», – заявил Коган.

Напомним, о переходе Алены Косторной в академию Евгения Плющенко стало известно только 31 июля. Сначала об этом сообщила бывший тренер спортсменки Этери Тутберидзе, затем информацию подтвердил и сам Евгений Плющенко.

Отметим, трансферное окно в фигурном катании в России длится с 1 апреля по 31 мая, поэтому с оформлением перехода могут возникнуть сложности.