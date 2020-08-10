Российский биатлонист, чемпион мира в спринте Александр Логинов поделился мнением о том, кого считает лучшим биатлонистом в истории.

Слова Логинова приводит портал «Тюменская арена». По словам спортсмена, за всю историю биатлона лучшим атлетом был норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. В новейшей истории Логинов считает лучшей биатлонисткой Анастасию Кузьмину — словацкую биатлонистку, которая до 2007 года выступала за Россию.

По словам Логинова, за свою карьеру Кузьмина не выиграла только Большой хрустальный глобус, но несмотря на это она величайшая биатлонистка. «Да, были Магдалена Форсберг и Магдалена Нойнер. Но как Настя умела подвестись к главным стартам на протяжении всей карьеры – так никто не умел», — заявил Логинов.

Напомним, в августе Александр Логинов присоединится к сборной России на сборе в Сочи, до этого он тренировался со сборной Тюменской области.