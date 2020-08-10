Российский биатлонист, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов высказался о том, как относится к возросшему вниманию со стороны болельщиков.

Слова Логинова цитирует портал «Тюменская арена».

«Я отношусь к этому хорошо. Мне такое внимание точно не мешает. Болельщики – основа того, чем мы занимаемся», — заявил Логинов, отметив, что в сборной все спортсмены стараются общаться с поклонниками. Не всегда у биатлонистов получается поддерживать связь, однако к вниманию со стороны фанатов все относятся хорошо.

По словам Логинова, отвечать на все сообщения от фанатов у него не получается. «Зимой, когда приходит по 700-800 сообщений в день, это чисто физически нереально», — отметил биатлонист.

Напомним, в августе Александр Логинов проведет сбор в Сочи вместе с национальной командой России.