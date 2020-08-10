Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, ответила на вопрос, кто является ее любимой фигуристкой.

В своем «Инстаграме» Попова ответила на вопросы подписчиков. Спортсменка прикрепила детскую фотографию чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, и написала: «Императрица — моя любимая фигуристка».

Также Попова отметила, что восхищается спортивными качествами Александры Трусовой и наслаждается катанием Алены Косторной. В парном катании фавориты Поповой — это Максим Траньков и Екатерина Гордеева, в танцах на льду — Албена Денкова и Максим Ставиский, а также Максим Шабалин.

Сама Бетина Попова и Сергей Мозгов завершили карьеру зимой 2020 года. Сейчас спортсменка работает с парой Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.