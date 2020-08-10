Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов призвал отстранить судей матча «Спартак» — «Сочи» в первом туре РПЛ сезона-2020/21.

В интервью на телеканале «Матч Премьер» Газизов отметил, что пытается вести себя спокойно после этого матча, однако эмоции у него бьют. «Уровень судейства упал до такой степени, что мы ничему уже не верим. Мы глазам своим не верим, ушам своим не верим», — заявил специалист, отметив, что «Спартак» требует разъяснения по судейским решениям.

«Казарцев и Еськов должны лишиться возможности быть на поле. Лишиться пожизненно», — подчеркнул Газизов, добавив, что все болельщики других клубов поддерживают «Спартак» в этом вопросе».

Напомним, игра «Спартак» — «Сочи» завершилась со счетом 2:2, гости сравняли счет в конце встречи благодаря сомнительному пенальти.