Дортмундская «Боруссия» объявила о о том, британский полузащитник Джейдон Санчо проведет еще один сезон в клубе и не будет продан.

Информацию об этом сообщил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк, его слова цитирует пресс-служба клуба.

«Санчо в этом сезоне будет играть за нашу команду. Это окончательное решение», — заявил Цорк, отметив, что игроку назначили зарплату в соответствии с его достижениями еще летом 2019 года.

«Тогда же его контракт был продлен до 2023 года», — отметил спортивный директор.

Напомним, английские СМИ сообщали, что Джейдон Санчо был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сумма трансфера оценивалась в 100 миллионов евро. В новом клубе Санчо предлагали зарплату в несколько раз выше, чем в «Боруссии».