Екатеринбургский «Урал» потерпел домашнее поражение в первом туре нового розыгрыша Тинькофф-Российской Премьер-лиги от московского «Динамо».

Игра на «Екатеринбург-Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В первом тайме счет открыл нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жье, на 39-й минуте передачу на него отдал Себастьян Шиманьски.

Во втором тайме преимущество «Динамо» увеличил Сильвестр Игбун. Гол был забил на 59-й минуте встречи, голевая передача снова на счету Шиманьски.

В первом туре РПЛ также одержали победы «Краснодар», ЦСКА и «Ростов».

Отметим, в следующем туре «Динамо» предстоит сыграть в Москве против волгоградского «Ротора», новичка РПЛ. «Урал» во втором туре сезона-2020/21 отправится в Казань, чтобы сыграть против «Рубина».