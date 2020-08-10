Российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Александра Трусова представила отрывок произвольной программы для нового сезона.

Видео отрывка с новой программой опубликовал в своем «Инстаграме» тренер спортсменки Евгений Плющенко. Постановщиком программы «Ромео и Джульетта» стал Сергей Розанов, новый тренер «академии Плющенко», ушедший вместе с Трусовой из группы Этери Тутберидзе.

Первая часть программы исполняется под «Kissing You» Крейга Армстронга, вторая часть — под «Gentle Night» Абеля Корженевски, а заключительная часть — под «Montague and Capulets» Ричарда Клейдермана. Все эти саундтреки использовались в двух экранизациях «Ромео и Джульетты».

Напомним, Александра Трусова перешла в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года. Ранее фигуристка занималась у Этери Тутберидзе — с 2016 года.