Бывшая российская фигуристка-одиночница Александра Степанова высказала мнение о тренере Этери Тутберидзе и хореографе ее группы Данииле Глейхенгаузе.

В прямом эфире с ютуб-блогером Еленой Родиной Степанова заявила, что считает Глейхенгауза странным и сомнительным типом.

«Все, что я могу о нем сказать. Я знаю, что он пил, мне говорили. Тутберидзе тоже пьет», — заявила Степанова, отметив, что о тренере говорили еще больше, в особенности те люди, которые ее знали.

Также Александра Степанова высказала мнение о Сергее Розанове, бывшем тренере группы Этери Тутберидзе. По мнению экс-фигуристки, молодого специалиста специально прятали, чтобы все величие по поводу четверных прыжков доставалось самой Тутберидзе.