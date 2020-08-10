Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова будет исполнять каскад четверной лутц — тройной тулуп в новой произвольной программе.

Сегодня, 10 августа, видеоотрывок из постановки «Ромео и Джульетта» опубликовал в своем «Инстаграме» тренер спортсменки, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

На видео Трусова исполняет каскад четверной лутц — тройной тулуп. Раньше фигуристка вставляла в программы только сольный четверной лутц или каскад из четверного и тройного тулупов. Также фигуриста исполняла каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

На данный момент каскад из четверного лутца и тройного тулупа исполняет только Анна Щербакова из группы Этери Тутберидзе: это самый дорогой элемент, который исполняли ранее в фигурном катании.