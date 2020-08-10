На базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» в Помосковье сегодня, 11 августа, члены юниорской сборной России по фигурному катанию представят произвольные танцы на сезон-2020/21.

Начало прокатов назначено на 14:55 по московскому времени, трансляцию будет обеспечивать Первый канал на официальном сайте.

Ритм-танцы накануне представили 10 пар: Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Софья Тютюнина/Александр Шустицкий, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Екатерина Каташинская/Александр Васькович, Елизавета Шичина/Гордей Хубулов, София Алексова/Илья Владимиров, Ольга Мамченкова/Марк Волков, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев, Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин.

Пара Арина Ушакова/Максим Некрасов пропускают контрольные прокаты из-за травмы партнера. Максиму Некрасову не так давно была сделана операция, восстановиться к мероприятию в Новогорске он не успел.