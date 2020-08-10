В пресс-службе Российской Премьер-лиги объяснили, почему матч «Спартака» и «Сочи» в первом туре нового сезона РПЛ не может быть переигран.

Заявление пресс-службы РПЛ приводит портал РИА Новости.

Как сообщили представители РПЛ, аннулировать результат матча чемпионата России по футболу из-за неудовлетворительного судейства невозможно, поскольку такое развитие событий не предусмотрено регламентом соревнований.

Напомним, вчера, 9 августа, «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью, ведя по ходу игры со счетом 2:0. «Сочинцы» забили оба мяча в ворота «Спартака» с пенальти, множество экспертов, а также сама команда возмущалась по поводу этих эпизодов. Владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снятием команды с турнира из-за предвзятого судейства.