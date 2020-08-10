Российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о любимой шутке своего тренера Татьяны Тарасовой.

В своем «Инстаграме» Ягудин ответил на вопросы подписчиков, один из которых и попросил фигуристка вспомнить любимую шутку Тарасовой.

Ягудин выложил архивное фото с тренером и написал: «Алешенька, сынок, ты устал, что ли? Иди ко мне на ручки, я тебя покачаю».

Напомним, Алексей Ягудин тренировался под руководством Татьяны Тарасовой с 1998 по 2003 годы, до этого он занимался в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Под руководством Тарасовой фигурист стал олимпийским чемпионом 2002 года в Солт-Лейк-Сити, а также три золота и одно серебро чемпионатов мира.

Сейчас Алексею Ягудину 40 лет, он работает телеведущим и комментатором, а также активно участвует в различных ледовых шоу.