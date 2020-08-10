Организатор любительского турнира Кубок Селебрити Герман Попков прокомментировал ситуацию с избиением арбитра бывшим капитаном сборной России по футболу Романом Широковым.

Слова Попкова приводит портал «Чемпионат», организатор соревнований назвал эпизод неприемлемым, отвратительным и ужасным. «Куча людей видело это в прямом эфире, и все это с миллиона ракурсов. Причем это от людей, с кем мы всецело дружим. И произошло на пустом месте», — сказал Попков, подчеркнув, что спор Широкова с главным арбитром перешел в избиение.

Попков добавил, что судьи сразу покинули поле, а пострадавшему арбитру вызвали скорую помощь. «Как организатор, хотел бы, чтобы дело дошло до полиции. Это неприемлемо», — заявил Попков.