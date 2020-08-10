Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о скандале судейством в матче московского «Спартака» и «Сочи», а также решении владельца «красно-белых» Леонида Федуна снять команду с чемпионата России.

«Насколько я понимаю, уже передумали и сниматься не будут. Мы очень рады, что «Спартак» остался в РПЛ», — сказал Медведев, слова которого цитирует портал РИА Новости.

Напомним, игра «Спартак» — «Сочи» прошла вчера, 9 августа, на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась со счетом 2:2. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота «Спартака» два пенальти, благодаря которым «Сочи» сумел вырвать в матче ничью. Эпизод со вторым пенальти многие эксперты признали спорным, арбитра отстранили от судейства на неопределенный срок.