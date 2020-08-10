Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на эпизод с избиением судьи бывшим игроком сборной России по футболу Романом Широковым.
Инцидент произошел во время матча на любительском футбольном турнире «Кубок Селебрити».
«Считаю, что канал «Матч-ТВ» обязан приостановить сотрудничество с футбольным экспертом Романом Широковым! Арбитру скорейшего выздоровления!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Отметим, на турнире Кубок Селебрити Широков выступает за команду «Матч ТВ». Во время четвертьфинального матча футболист избил главного арбитра матча Никиту Данченкова. Широков повалил арбитра на землю ударом в лицо, а затем бросился добивать ногами, однако его оттолкнули.
Организатор турнира Герман Попков заявил, что он хотел бы, чтобы это дело дошло до полиции. Пострадавшему арбитру вызвали скорую.
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