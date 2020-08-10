Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков заявил, что собирается написать еще книги о допинг-системе в России и СССР.

В интервью британскому изданию The Telegraph Родченков заявил: «Могу сказать, что вышедшая книга– не последняя. У меня есть еще много воспоминаний про советские времена». Информатор заявил, что идеально помнит каждый день начиная с 1985 года.

По словам Родченкова, в те времена у них было все, что нужно. «Тогда американцы начали употреблять допинг в 10 раз больше, чем советские спортсмены. Никто не боялся быть пойманным», — заявил эксперт.

Напомним, не так давно вышла в печать книга Григория Родченкова о системе употребления допинга российскими спортсменами. Она получила название «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина».