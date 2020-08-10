Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин рассказал о причинах конфликта между Романом Широковым и арбитром Никитой Данченковым на Кубке Селебрити.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Анохин отметил, что Данченков — это арбитр Московской коллегии судей, рекомендованный для игр ПФЛ, для турнира «Кубок Селебрити» коллегия выделила рефери.

«Роман Широков, который играл за команду «Матч ТВ», ругался матом, судья сделал ему замечание, после чего бывший капитан сборной России нанес Данченкову удар», — заявил Анохин, отметив, что турнир проводится не под эгидой РФС или Московской Федерации футбола, так что футбольные санкции к Роману Широкову применить нельзя.

«Разбирательство должно проходить в правовом поле. Мы со своей стороны окажем всяческую поддержку Данченкову», — сообщил Анохин.