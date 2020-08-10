Арбитр матча «Спартак» — «Сочи»: Опомнитесь. Россияне, давайте будем людьми

Российский футбольный арбитр Василий Казарцев, который работал главным судьей матча «Спартак» — «Сочи» в первом туре РПЛ сезона-2020/21, выступил с обращением после критики в свой адрес.
В эфире телеканала «Матч ТВ» Казарцев заявил, что хотел бы обратиться к медиа и публичным личностям.
«Господа, подумайте, что вы творите в медиапространтве. Опомнитесь. Россияне, давайте будем людьми», — заявил Казарцев.
Напомним, игра «Спартак» — «Сочи» прошла вчера, 9 августа, на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась со счетом 2:2.
Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота «Спартака» два пенальти, благодаря которым «Сочи» сумел вырвать в матче ничью. Эпизод со вторым пенальти многие эксперты признали спорным, арбитра отстранили от судейства, он пройдет тестирование на полиграфе.
Комментарии Развернуть