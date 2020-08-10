Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась новыми фотографиями с прогулки на природе.

Спортсменка поделилась снимками в своем профиле в «Инстаграме». Загитова прикрепила к фотографии два эмоджи, на что в комментариях отреагировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, написав: «Очень информационно». Также фигурист спросил, в каком парке находится Загитова. «Ну а сейчас какие мне советы полетят от находящихся здесь добрых людей?», — добавил он.

Напомним, Алина Загитова завершила сбор с группой Этери Тутберидзе на базе в Новогорске. В июле спортсменке пришлось сдать ЕГЭ: спортсменка окончила школу и готовится к поступлению в вуз. В общей сложности Загитова сдала три экзамена: русский язык, биологию и математику.